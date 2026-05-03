Мужчина разбогател на 66 млн рублей благодаря воробью

Житель американского штата Огайо выиграл в лотерею $879 тыс. (66 млн рублей), после того как посчитал залетевшего в его автомобиль воробья знаком удачи, пишет People. По его словам, во время обеда в машине птица внезапно «заселилась» в салон и села на пол перед пассажирским сиденьем, после чего он решил купить лотерейные билеты.

На следующей неделе он приобрел три штуки. Первый оказался проигрышным, однако во втором он увидел выигрыш. Сначала мужчина решил, что выиграл $120 тыс. (8 млн рублей), и сообщил об этом жене. Позже супруга внимательно проверила билет и выяснила, что сумма значительно выше. По условиям приза победитель мог получать по $10 тыс. (750 тыс. рублей) в месяц в течение 20 лет, однако мужчина выбрал единовременную выплату.

Ранее стало известно, что житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.