Мужчина выиграл $41 млн в лотерею после 30 лет неудач

07 мая 2026 в 18:02

В Техасе мужчина выиграл в лотерею $41 млн после 30 лет неудачных попыток

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press
Житель Техаса (США) выиграл в лотерею $41 млн (3 млрд рублей), сообщает People. Мужчина отметил, что около 30 лет регулярно участвовал в лотерее штата, но долгое время безуспешно.

Победитель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что приобрел выигрышный билет в продуктовом магазине 7-Eleven. По его словам, после выигрыша он не смог уснуть всю ночь. В комментарии изданию он также сообщил, что планирует направить часть средств на помощь семье, а также отправиться в отпуск со своей спутницей жизни.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Огайо выиграл в лотерею 879 тыс. долларов (около 66 млн рублей) после того, как воспринял залетевшего в его автомобиль воробья как знак удачи. По словам мужчины, во время обеда в машине птица неожиданно оказалась в салоне и села на пол перед пассажирским сиденьем. После этого он решил приобрести лотерейные билеты. На следующей неделе он приобрел три штуки. Первый оказался проигрышным, однако во втором он увидел выигрыш.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
