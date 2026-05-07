Мужчина выиграл $41 млн в лотерею после 30 лет неудач В Техасе мужчина выиграл в лотерею $41 млн после 30 лет неудачных попыток

Житель Техаса (США) выиграл в лотерею $41 млн (3 млрд рублей), сообщает People. Мужчина отметил, что около 30 лет регулярно участвовал в лотерее штата, но долгое время безуспешно.

Победитель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что приобрел выигрышный билет в продуктовом магазине 7-Eleven. По его словам, после выигрыша он не смог уснуть всю ночь. В комментарии изданию он также сообщил, что планирует направить часть средств на помощь семье, а также отправиться в отпуск со своей спутницей жизни.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Огайо выиграл в лотерею 879 тыс. долларов (около 66 млн рублей) после того, как воспринял залетевшего в его автомобиль воробья как знак удачи. По словам мужчины, во время обеда в машине птица неожиданно оказалась в салоне и села на пол перед пассажирским сиденьем. После этого он решил приобрести лотерейные билеты. На следующей неделе он приобрел три штуки. Первый оказался проигрышным, однако во втором он увидел выигрыш.