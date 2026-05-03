Правительство Армении забыло о Кае Каллас Правительство Армении не включило в релиз о саммите ЕПС информацию о Каллас

Правительство Армении забыло указать главу дипломатии ЕС Каю Каллас в релизе о 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), информацию чиновники разместили в соцсетях. В сообщении сказано, что Ереван посетили председатель Евросовета Антонио Кошта и глава Европарламента Роберта Метсола, они прилетели на одном самолете с Каллас.

Председатель Европейского совета Антонио Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Роберта Метсола прибыли в Армению для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с действующим премьер-министром Косово Альбином Курти, несмотря на то, что Ереван официально считает Косово частью Сербии. Пашинян напомнил, что до этого они уже несколько раз встречались.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая. В аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания страны.