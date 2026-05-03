Убийца Леннона и маньяк «Сын Сэма» могут выйти на свободу в США

Убийцу музыканта Джона Леннона Марка Дэвида Чепмена и серийного убийцу Дэвида Берковица, известного как «Сын Сэма», могут отпустить на свободу, сообщает The New York Post. Это возможно в случае принятия в штате Нью-Йорк двух законопроектов о досрочном освобождении.

Один из них предполагает, что осужденные старше 55 лет, отбывшие срок не менее 15 лет, смогут претендовать на УДО вне зависимости от тяжести преступления. Второй, «Закон о справедливом и своевременном УДО», обяжет комиссии рассматривать освобождение всех заключенных, если они не представляют угрозы для общества.

По данным издания, новые нормы могут затронуть даже пожизненно осужденных. В числе потенциальных кандидатов на освобождение называются Чепмен, Берковиц, а также стрелок Колин Фергюсон. Законопроекты могут быть приняты уже в этом году, однако пока неизвестно, поддержит ли их губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры Оренбурга сообщили, что суд отказал в условно-досрочном освобождении двум братьям, пожизненно осужденным за убийство шестерых членов семьи, включая детей.