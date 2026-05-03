03 мая 2026 в 22:53

«Это произойдет раньше»: в ФРГ испугались конфликта НАТО и России

Политолог Масала: конфликт России и НАТО может произойти до 2029 года

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военное столкновение между Россией и НАТО может произойти значительно раньше сроков, на которые сейчас ориентируется Альянс, заявил немецкий политолог Карло Масала в интервью изданию Welt. По словам эксперта, Германия не готова к такому развитию событий.

Это произойдет не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется НАТО. Ожидается, что это произойдет раньше, — утверждает Масала.

Он добавил, что Вооруженные силы Германии в данный момент недоукомплектованы. Кроме того, закупке современных систем вооружений и беспилотных технологий не уделялось должного внимания.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны Альянса, однако западные политики систематически используют образ «российской угрозы» для отвлечения граждан от внутренних проблем. В последние годы Кремль выражал обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ РФ. Альянс наращивает силы, называя это «сдерживанием агрессии», в то время как в Москве заявляют, что не оставят без внимания действия, потенциально опасные для национальных интересов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не уведомил заранее чиновников НАТО о частичном выводе войск из Германии, из-за чего командование Альянса оказалось застигнутым врасплох. На данный момент неясно, какие именно подразделения будут сокращены и как это повлияет на общую расстановку сил Блока.

