Катер с детьми перевернулся на Москве-реке: что с пассажирами, детали ЧП

На Москве-реке в Красногорске Московской области перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек. Что об этом известно, пострадали ли дети?

Что известно о ЧП на Москве-реке

В момент ЧП на борту находились семеро несовершеннолетних и пятеро взрослых. Предварительно, судно наехало на еще одну резиновую лодку, после чего перевернулось. Все люди были доставлены на берег, пострадавших нет, сообщили в оперативных службах.

«Катамаран с людьми на борту перевернулся на реке Москве в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска 3 мая. На борту находились пять взрослых и семь детей. По уточненной информации, никто не погиб», — сказано в заявлении пресс-службы администрации Красногорска в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время три бригады скорой помощи работают с пассажирами перевернувшегося катамарана.

«На место происшествия оперативно направлены экипажи экстренной оперативной службы, аварийно‑спасательный отряд округа Красногорск, спасатели на воде поисково‑спасательной станции Рублево, три бригады комплексной службы медицинской помощи и сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе.

Кто понесет ответственность

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

Следственный комитет также оценит действия лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, сообщили ТАСС в ведомстве.

«По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ. Следствием будет дана оценка действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ)», — сообщили в транспортном СК.

Следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в заявлении.

