22 апреля 2026 в 14:49

Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки

Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки на юге столицы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. Обстоятельства гибели человека не уточняются. На месте работают оперативные службы.

По информации собеседника телеканала, тело нашли на проспекте Лихачева. Труп находился примерно в 15 метрах от воды.

Ранее тело юноши 17–18 лет нашли в Санкт-Петербурге. Труп был в реке Фонтанке у Галерного моста в центре города. Подробностей о гибели нет. Личность погибшего устанавливается.

Похожая история произошла в Северной столице в конце марта. Спасатели вытащили тело мужчины из Мойки в центре города. Очевидцы рассказали, что на трупе был рюкзак. Позже выяснилось, что тело принадлежало архитектору, который пропал еще в прошлом году, а его поиски начались 31 декабря. У погибшего остались две маленькие дочери.

Кроме того, труп 17-летней девушки нашли на берегу Лахтинского Разлива в Петербурге. Следователи выяснили, что тело принадлежит пропавшей в декабре прошлого года.

