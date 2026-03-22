22 марта 2026 в 11:53

Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге

Утонувшим в канале Петербурга оказался пропавший три месяца назад архитектор

Мужчина, тело которого вытащили из Мойки в центре Санкт-Петербурга, оказался архитектором, передает РЕН ТВ со ссылкой на источники. По их данным, он пропал еще в прошлом году, а его поиски начались 31 декабря. У погибшего остались две маленькие дочери.

Спасатели вытащили из воды утром 22 марта. Очевидцы рассказали, что на трупе был рюкзак. Они также предположили, что тело принадлежит рыбаку. Правоохранительные органы пока не комментировали эту ситуацию.

Ранее труп 17-летней девушки нашли на берегу Лахтинского Разлива в Петербурге. Следователи выяснили, что тело принадлежит пропавшей в декабре прошло года. Видимых телесных повреждений на теле погибшей не зафиксировали.

До этого обнаружили тело убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. Его вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти. Местные жители сначала заметили подозрительный бугорок и начали по нему стучать. Позже они поняли, что обнаружили рюкзак пропавшего ребенка. Похитителя задержали после погони на трассе, он сознался в убийстве ребенка.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
