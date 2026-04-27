Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе

На западе Москвы мужчина расправился с 36-летней художницей. При убийце обнаружили целую коллекцию ножей. NEWS.ru рассказывает подробности убийства.
Мешал шум со стройки
Инцидент произошел в ночь на 26 апреля в здании на Верейской улице. Жертвой стала 36-летняя дизайнер Виктория М. По подозрению в совершении преступления задержали 43-летнего Михаила С. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
«В помещении, расположенном на улице Верейской в городе Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — подтвердили в Следственном комитете.
По данным Telegram-канала Mash, преступление было совершено в офисе строительной компании. Обвиняемый жил по соседству, и его раздражал шум со стройки. В офис он явился с ножом и несколько раз ударил Викторию, которая работала там художником-проектировщиком.
Как передает РЕН ТВ, сначала нападавший нанес жертве удары битой по рукам и ногам, а затем ударил ее ножом не менее пяти раз. Женщина скончалась на месте.
Неплательщик алиментов с коллекцией ножей
Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили ружье и обширную коллекцию холодного оружия. Среди изъятого — перочинные ножи, мачете и японские мечи.
По данным СМИ, у Михаила уже давно наблюдались проблемы с законом. Известно, что он не платил алименты на ребенка после развода, а в 2010 году его уже задерживали за угрозу ножом.
Как выяснил Mash, 16 лет назад Михаил подкрался к сотруднику ППС у отдела МВД по Можайскому району, приставил два ножа к его шее и потребовал отдать автоматы. После этого мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Грозит пожизненное
После очередного преступления Михаил попытался скрыться от правоохранителей. В итоге нашли его в лесополосе.
Поскольку задержанный оказался рецидивистом, по инкриминируемой статье ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Дополняют картину неадекватного поведения задержанного и его соседи. Ранее мужчина расхаживал с оружием по двору.
«Психически ненормальный человек. С автоматом выходил на площадку. Забрал автомат у сотрудника полиции. Неадекватный человек», — поделился сосед Михаила Александр в комментарии РЕН ТВ.
По данным «Дежурной части», под следствием мужчина оказался, имея долг перед различными кредиторами в размере не менее 730 тыс. рублей.
