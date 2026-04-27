27 апреля 2026 в 11:42

Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе

На западе Москвы мужчина расправился с 36-летней художницей. При убийце обнаружили целую коллекцию ножей. NEWS.ru рассказывает подробности убийства.

Мешал шум со стройки

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля в здании на Верейской улице. Жертвой стала 36-летняя дизайнер Виктория М. По подозрению в совершении преступления задержали 43-летнего Михаила С. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

«В помещении, расположенном на улице Верейской в городе Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — подтвердили в Следственном комитете.

По данным Telegram-канала Mash, преступление было совершено в офисе строительной компании. Обвиняемый жил по соседству, и его раздражал шум со стройки. В офис он явился с ножом и несколько раз ударил Викторию, которая работала там художником-проектировщиком.

Как передает РЕН ТВ, сначала нападавший нанес жертве удары битой по рукам и ногам, а затем ударил ее ножом не менее пяти раз. Женщина скончалась на месте.

Неплательщик алиментов с коллекцией ножей

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили ружье и обширную коллекцию холодного оружия. Среди изъятого — перочинные ножи, мачете и японские мечи.

По данным СМИ, у Михаила уже давно наблюдались проблемы с законом. Известно, что он не платил алименты на ребенка после развода, а в 2010 году его уже задерживали за угрозу ножом.

Как выяснил Mash, 16 лет назад Михаил подкрался к сотруднику ППС у отдела МВД по Можайскому району, приставил два ножа к его шее и потребовал отдать автоматы. После этого мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Грозит пожизненное

После очередного преступления Михаил попытался скрыться от правоохранителей. В итоге нашли его в лесополосе.

Поскольку задержанный оказался рецидивистом, по инкриминируемой статье ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дополняют картину неадекватного поведения задержанного и его соседи. Ранее мужчина расхаживал с оружием по двору.

«Психически ненормальный человек. С автоматом выходил на площадку. Забрал автомат у сотрудника полиции. Неадекватный человек», — поделился сосед Михаила Александр в комментарии РЕН ТВ.

По данным «Дежурной части», под следствием мужчина оказался, имея долг перед различными кредиторами в размере не менее 730 тыс. рублей.

Читайте также:

Мстил за подругу? Как наказали подростка, напавшего на школу с ножом

Изнасиловали и пытались сжечь: труп женщины нашли в 3 км от завода

Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына

Плакал под Высоцкого и насиловал падчерицу: история жертвы педофила

Труп девочки в сточной канаве: педофил и его подельница выслушали приговор

Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

