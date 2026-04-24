Мстил за подругу? Как наказали подростка, напавшего на школу с ножом

Подросток, напавший с ножом на уборщицу в школе Нижнекамска, избежал уголовного наказания. NEWS.ru рассказывает о продолжении истории из Татарстана.

Нападение на уборщицу

13-летний подросток пришел с холодным оружием в лицей Нижнекамска 22 января. Он зашел в здание и накинулся на 53-летнюю уборщицу. В итоге женщина получила незначительное ранение.

Кроме того, школьник взрывал в лицее петарды. Испуганные дети вынуждены были на некоторое время забаррикадироваться в школьных кабинетах. После инцидента детей и сотрудников эвакуировали из здания.

Прислал фото в день похорон

Позже выяснилось, что семиклассник хотел отомстить другим ученикам за буллинг погибшей подруги. По данным СМИ, девочка скончалась пару дней назад. Она была одной из немногих, кто дружил с подростком. В том числе она поддержала друга в момент, когда его начали травить за лишний вес.

«Так он отомстить хотел: мальчик, которого уборщица рукой заслоняла, обзывал подругу семиклассника», — рассказывал один из школьников «Российской газете».

В день похорон подруги подросток прислал в чат класса селфи в балаклаве с изображением черепа и ножом.

Дело закрыто из-за возраста

При задержании подросток пытался покончить с собой. Сначала в отношении 13-летнего школьника возбудили дело по ст. 105 «Покушение на убийство». Однако оно было прекращено из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность по этому составу преступления.

Сейчас юноша помещен в учебное заведение закрытого типа сроком на три года.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по 105-й статье (покушение на убийство). Прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с недостижением возраста, с которого начинается уголовная ответственность. Помещен в учебное заведение закрытого типа сроком на 3 года», — пояснил в комментарии 116.RU начальник Центра противодействию экстремизму МВД по РТ Роман Мухаметзянов.

Спустя четыре дня после инцидента городские власти сообщили, что поощрили уборщицу, которая проявила мужество и вмешалась во время нападения школьника с ножом. Женщине, раненой в инциденте, назначено вознаграждение в размере полумиллиона рублей.

«Благодаря Алсу Анасовой было отвлечено внимание нападавшего, что, безусловно, спасло от более серьезных последствий», — заявлял мэр города Радмир Беляев.

