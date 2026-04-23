Труп девочки в сточной канаве: педофил и его подельница выслушали приговор

В Дагестане педофила приговорили к пожизненному сроку спустя 18 лет после совершенного им убийства. Наводчицей душегуба оказалась родственница погибшей девочки. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

5 тысяч добровольцев

Все началось в один из летних дней 2018 года в Каспийске. Восьмилетняя школьница Калимат Омарова вышла из дома за хлебом и не вернулась.

Новость о пропаже несовершеннолетней быстро разлетелась по Сети, и уже за два дня на поисковые мероприятия вызвались более пяти тысяч человек. Эта кампания стала одной из самых масштабных спасательных операций в истории Дагестана. Поисками был охвачен практически каждый квадратный метр территории, где потенциально могла оказаться девочка. Но поисковая операция затягивалась.

Четыре дня ада

На сегодняшний день следствием установлено, что 29 июля 36-летний Магомед Мирзалибагандов обманом завел ребенка в квартиру и запер двери. Четыре дня он насиловал девочку, в то время как буквально на соседних улицах сотни людей прочесывали территорию.

Поняв, что ему не удастся избежать наказания, мужчина 1 августа убил Калимат несколькими ударами тяжелым предметом по голове и спрятал тело в сточной канаве. Лишь через полтора месяца останки обнаружили. Тело лежало в сумке и было настолько повреждено, что сразу опознать школьницу не удалось.

Как позже установило следствие, найти и выманить Калимат преступнику помогла ее родственница по имени Зарема: она показала Магомеду фотографию девочки и указала точный адрес проживания. Изначально она хотела, чтобы подельник лишь похитил ребенка и они бы потребовали у обеспеченной семьи деньги в качестве выкупа. Но подельник Заремы оказался педофилом-садистом, и одного шантажа родственников ему оказалось недостаточно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Биологические следы нашли спустя 12 лет

Расследование поначалу шло по ложному следу. Мирзалибагандова приняли за обыкновенного афериста, решившего нажиться на горе семьи: именно он подкинул к дому Омаровых записку с требованием выкупа в 2 млн рублей. Следователи и суд посчитали, что инвалид II группы Мирзалибагандов не причастен к похищению Калимат.

За покушение на мошенничество мужчину отправили за решетку, и история могла бы на этом закончиться, если бы не экспертиза ДНК. Она показала биологические следы Магомеда на теле девочки.

Он вышел на свободу раньше, поскольку день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.

Причастность Мирзалибагандова к преступлению удалось доказать в октябре 2020 года на основании молекулярно-генетической и судебно-медицинской экспертиз. Суд выстроил полную картину преступления и вынес наказания всем причастным: родственнице Зареме, предавшей ребенка, дали 12 лет колонии, а главному фигуранту назначили пожизненное лишение свободы.

