Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 19:52

Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина убил сожительницу и ее годовалого ребенка в Рязанской области. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Два трупа

Ночью в одном из домов поселка Кадом в Рязанской области были обнаружены тела 26-летней местной жительницы и ее годовалого сына со множеством ножевых ранений. В жестоком преступлении подозревается 29-летний сожитель девушки.

«По данным следствия, в ночное время 23 апреля 2026 года в одном из жилых домов поселка Кадом обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей», — рассказали в управлении СКР по Рязанской области.

В Следственном комитете сообщают, что силовики устанавливают местонахождение подозреваемого, но СМИ заявляют, что мужчина уже задержан. RZN.info со ссылкой на УМВД пишет, что мужчина объявлен в розыск.

Следком опубликовал видео с места происшествия. На месте работают криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Убивал ножом

Областная прокуратура сообщает, что женщина и ее ребенок были убиты ножом.

«Предварительно установлено, что 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанес множественные колюще-режущие удары своей сожительнице и ее сыну. Потерпевшие скончались на месте происшествия. Подозреваемый скрылся с места преступления, сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — рассказали в надзорном ведомстве.

Убил из ревности

По данным Telegram-канала «112», подозреваемый ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Он познакомился со своей жертвой в интернете. Известно, что сам мужчина из Пензенской области и приезжал на вахту в Кадом. По предварительным данным, он мог убить девушку из-за ревности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страница убитой девушки в соцсети «ВКонтакте» закрыта. В Сети она появлялась в последний раз неделю назад. Подозреваемый не наполняет свой профиль во «ВКонтакте» с 2017 года, в списке друзей у него всего семь человек. Мужчина подписан на паблик «Я не пью и не курю».

Общество
криминал
Рязанская область
убийства
дети
уголовные дела
убийцы
Владимир Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.