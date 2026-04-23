Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына

Мужчина убил сожительницу и ее годовалого ребенка в Рязанской области. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Два трупа

Ночью в одном из домов поселка Кадом в Рязанской области были обнаружены тела 26-летней местной жительницы и ее годовалого сына со множеством ножевых ранений. В жестоком преступлении подозревается 29-летний сожитель девушки.

«По данным следствия, в ночное время 23 апреля 2026 года в одном из жилых домов поселка Кадом обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей», — рассказали в управлении СКР по Рязанской области.

В Следственном комитете сообщают, что силовики устанавливают местонахождение подозреваемого, но СМИ заявляют, что мужчина уже задержан. RZN.info со ссылкой на УМВД пишет, что мужчина объявлен в розыск.

Следком опубликовал видео с места происшествия. На месте работают криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Убивал ножом

Областная прокуратура сообщает, что женщина и ее ребенок были убиты ножом.

«Предварительно установлено, что 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанес множественные колюще-режущие удары своей сожительнице и ее сыну. Потерпевшие скончались на месте происшествия. Подозреваемый скрылся с места преступления, сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — рассказали в надзорном ведомстве.

Убил из ревности

По данным Telegram-канала «112», подозреваемый ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Он познакомился со своей жертвой в интернете. Известно, что сам мужчина из Пензенской области и приезжал на вахту в Кадом. По предварительным данным, он мог убить девушку из-за ревности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страница убитой девушки в соцсети «ВКонтакте» закрыта. В Сети она появлялась в последний раз неделю назад. Подозреваемый не наполняет свой профиль во «ВКонтакте» с 2017 года, в списке друзей у него всего семь человек. Мужчина подписан на паблик «Я не пью и не курю».

