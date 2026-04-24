Мощнейшая вспышка высшего балла на Солнце потрясла ученых

На Солнце произошла вспышка высшего балла — уровня X2.5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По информации ученых, явление стало самым сильным за последние два месяца.

На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца. Более крупная вспышка, уровня X4.2, последний раз была зарегистрирована 4 февраля на фоне происходившей в те дни исключительно мощной серии солнечных событий, которая в итоге стала самой сильной в текущем столетии, — говорится в сообщении.

Произошедшая вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, хорошо различимым на снимках с космических телескопов. Однако центр взрыва значительно смещен к краю Солнца: угол до направления на Землю превышает 60 градусов. Плазма уходит в сторону, поэтому высока вероятность, что событие никак не затронет Землю.

По словам экспертов, фронтальные удары в такой ситуации исключены; возможно лишь касание краем плазменного облака. Более точный прогноз обещают сделать в ближайшее время после математического моделирования.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщали, что на Солнце 23 апреля зафиксировали две вспышки класса М. По информации ученых, первая продолжалась 28 минут, вторая — 18 минут.