24 апреля 2026 в 07:50

Мощнейшая вспышка высшего балла на Солнце потрясла ученых

ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка высшего балла X.25

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На Солнце произошла вспышка высшего балла — уровня X2.5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По информации ученых, явление стало самым сильным за последние два месяца.

На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца. Более крупная вспышка, уровня X4.2, последний раз была зарегистрирована 4 февраля на фоне происходившей в те дни исключительно мощной серии солнечных событий, которая в итоге стала самой сильной в текущем столетии, — говорится в сообщении.

Произошедшая вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, хорошо различимым на снимках с космических телескопов. Однако центр взрыва значительно смещен к краю Солнца: угол до направления на Землю превышает 60 градусов. Плазма уходит в сторону, поэтому высока вероятность, что событие никак не затронет Землю.

По словам экспертов, фронтальные удары в такой ситуации исключены; возможно лишь касание краем плазменного облака. Более точный прогноз обещают сделать в ближайшее время после математического моделирования.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщали, что на Солнце 23 апреля зафиксировали две вспышки класса М. По информации ученых, первая продолжалась 28 минут, вторая — 18 минут.

Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

