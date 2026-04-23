На Солнце грянул двойной энергетический залп На Солнце зафиксировали две вспышки класса М

На Солнце этим утром, 23 апреля, зафиксировали две вспышки класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики. По информации ученых, первая продолжалась 28 минут, вторая — 18 минут, передает ТАСС.

23 апреля в 07:35 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W58) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут. <…> В 07:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N16E43) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 18 минут, — сказано в сообщении.

Ранее главной причиной возникновения магнитной бури 18 и 19 апреля ученые назвали гигантскую корональную дыру на Солнце, которая направлена в сторону Земли. Полностью воздействие дыры будет снято только к середине недели, уточнили астрономы.

До этого стало известно, что вечером 13 апреля на Солнце был зафиксирован масштабный выброс плазмы, который не оказал заметного влияния на Землю. Активность произошла около 21:00 по московскому времени за правым краем солнечного диска. Основной поток заряженных частиц был направлен в сторону, противоположную земной орбите.