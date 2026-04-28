28 апреля 2026 в 14:05

«Это шоу»: Катя Лель о внеземной ДНК и участии в «Битве экстрасенсов»

Катя Лель призналась, что считает постановкой «Битву экстрасенсов»

Катя Лель Катя Лель Фото: NEWS.ru
Шоу «Битва экстрассенсов» срежессировано, заявила певица Катя Лель на препати премии RU.TV. Исполнительница пояснила, что ее неоднократно приглашали на съемки передачи в качестве гостя, передает корреспондент NEWS.ru.

Меня приглашали за ширму много-много раз. Когда я узнала, что там есть такая практика, когда все через ухо говорится (через наушники — NEWS.ru) <...> кто там сидит за ширмой, я поняла, что это шоу, — уточнила Лель.

Певица также рассказала, что обладает исцеляющей энергией. Также, по ее словам, некоторые люди считают, что у исполнительницы есть инопланетная ДНК.

Люди, которым я помогаю обнаружили [инопланетную ДНК]. Во мне есть те энергии, которые исцеляют, — уточнила Лель.

Ранее Лель призналась, что планирует поездку в Тибет. В путешествие она собиралась отправиться с людьми из близкого окружения. Исполнительница собиралась посетить гору Кайлас. По ее словам, место считается источником сакральной энергии, недоступной простым обывателям. Чтобы стать тибетским мудрецом, достаточно забраться на скалу, добавила певица.
