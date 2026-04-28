«Это шоу»: Катя Лель о внеземной ДНК и участии в «Битве экстрасенсов» Катя Лель призналась, что считает постановкой «Битву экстрасенсов»

Шоу «Битва экстрассенсов» срежессировано, заявила певица Катя Лель на препати премии RU.TV. Исполнительница пояснила, что ее неоднократно приглашали на съемки передачи в качестве гостя, передает корреспондент NEWS.ru.

Меня приглашали за ширму много-много раз. Когда я узнала, что там есть такая практика, когда все через ухо говорится (через наушники — NEWS.ru) <...> кто там сидит за ширмой, я поняла, что это шоу, — уточнила Лель.

Певица также рассказала, что обладает исцеляющей энергией. Также, по ее словам, некоторые люди считают, что у исполнительницы есть инопланетная ДНК.

Люди, которым я помогаю обнаружили [инопланетную ДНК]. Во мне есть те энергии, которые исцеляют, — уточнила Лель.

Ранее Лель призналась, что планирует поездку в Тибет. В путешествие она собиралась отправиться с людьми из близкого окружения. Исполнительница собиралась посетить гору Кайлас. По ее словам, место считается источником сакральной энергии, недоступной простым обывателям. Чтобы стать тибетским мудрецом, достаточно забраться на скалу, добавила певица.