03 мая 2026 в 18:25

Швеция взяла на абордаж танкер на Балтике

Береговая охрана Швеции взяла на абордаж танкер Jin Hui в Балтийском море

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press
Береговая охрана Швеции взяла на абордаж танкер в Балтийском море, передает агентство Reuters. По его информации, речь идет о судне Jin Hui, которое ходит под сирийским флагом.

Шведские власти утверждают, что 182-метровое судно находится в списках санкций Европейского союза и Великобритании. Началось предварительное расследование, связанное с несоответствием танкера установленным требованиям мореходности.

Судно, вероятно, не имеет груза, а его конечный пункт прибытия остается неизвестным, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что танкер M/T EUREKA, захваченный у побережья Йемена, зашел в территориальные воды Сомали. На борту судна находится около 2,8 тыс. тонн дизельного топлива. Корабль находился у побережья провинции Шабва, когда неизвестные поднялись на борт и взяли над ним контроль.

До этого стало известно, что танкер-газовоз MT Sarv Shakti, который перевозит более 46 тыс. тонн сжиженного природного газа, пересек Ормузский пролив. Судно следует под флагом Маршалловых Островов в порт Вишакхапатнам на востоке Индии.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
