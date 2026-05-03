Швеция взяла на абордаж танкер на Балтике

Береговая охрана Швеции взяла на абордаж танкер в Балтийском море

Береговая охрана Швеции взяла на абордаж танкер в Балтийском море, передает агентство Reuters. По его информации, речь идет о судне Jin Hui, которое ходит под сирийским флагом.

Шведские власти утверждают, что 182-метровое судно находится в списках санкций Европейского союза и Великобритании. Началось предварительное расследование, связанное с несоответствием танкера установленным требованиям мореходности.

Судно, вероятно, не имеет груза, а его конечный пункт прибытия остается неизвестным, — отметили в ведомстве.

