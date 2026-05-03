На улице в российском городе заметили пенсионерку с базукой Женщина с гранатометом прошлась по улицам Североуральска

В Североуральске прохожие заметили пожилую женщину, которая несла по улице гранатомет, говорится в публикации сообщества «Подслушано Североуральск 18+» во «ВКонтакте». На опубликованном снимке видно, как пенсионерка вышла из дома с якобы боевым оружием.

Позже выяснилось, что женщина работает в музее отдела внутренних дел. Как сообщается, она переносила экспонат на работу.

Ранее СМИ проинформировали, что на северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату. Это произошло в районе Южное Медведково около жилых домов в Ясном проезде. На месте происшествия собрались кинологи, полицейские и саперы.

До этого также сообщалось о двух гранатах в мусорном ящике в жилом комплексе «Мосфильмовский» на западе Москвы. Боеприпасы в пакете обнаружил дворник. На место выехали экстренные службы. Позднее выяснилось, что опасные предметы оказались муляжами.

В свое время саперы обезвредили взрывное устройство, которое нашли на парковке у жилого дома на юге Москвы. Подозрительный предмет заметил водитель автомобиля, припаркованного неподалеку. Специалисты применили робота. Он успешно подорвал заряд.