03 мая 2026 в 18:25

На улице в российском городе заметили пенсионерку с базукой

Женщина с гранатометом прошлась по улицам Североуральска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Североуральске прохожие заметили пожилую женщину, которая несла по улице гранатомет, говорится в публикации сообщества «Подслушано Североуральск 18+» во «ВКонтакте». На опубликованном снимке видно, как пенсионерка вышла из дома с якобы боевым оружием.

Позже выяснилось, что женщина работает в музее отдела внутренних дел. Как сообщается, она переносила экспонат на работу.

Ранее СМИ проинформировали, что на северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату. Это произошло в районе Южное Медведково около жилых домов в Ясном проезде. На месте происшествия собрались кинологи, полицейские и саперы.

До этого также сообщалось о двух гранатах в мусорном ящике в жилом комплексе «Мосфильмовский» на западе Москвы. Боеприпасы в пакете обнаружил дворник. На место выехали экстренные службы. Позднее выяснилось, что опасные предметы оказались муляжами.

В свое время саперы обезвредили взрывное устройство, которое нашли на парковке у жилого дома на юге Москвы. Подозрительный предмет заметил водитель автомобиля, припаркованного неподалеку. Специалисты применили робота. Он успешно подорвал заряд.

Регионы
Урал
пенсионерки
музеи
гранатомет
