21 апреля 2026 в 17:50

Американцы отделались штрафом за желание попасть в концлагерь

Девять туристов арестовали за попытку проникновения в музей в Освенциме

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Польская полиция арестовала нескольких американцев за незаконное проникновение на территорию нацистского концлагеря Освенцим‑Биркенау, передает Newsweek. Правоохранители задержали девять туристов еврейского происхождения — восемь граждан США и одного гражданина Канады в возрасте 18 и 19 лет.

Согласно информации сотрудников музея, туристам отказали во въезде в лагерь из‑за отсутствия билетов. Примерно через 15 минут охрана заметила, что молодые люди отодвинули ограждение и вошли на территорию объекта. Мужчин доставили в полицейский участок Освенцима по подозрению в незаконном проникновении на территорию мемориального музея, за которое предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Позже туристы признали вину в совершении правонарушения, и каждому из них назначили штраф в размере 3000 злотых (64 тыс. рублей). Кроме того, им был выписан дополнительный штраф на 1000 злотых (20 тыс. рублей), который подлежал перечислению музею Аушвиц‑Биркенау.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что на ежегодной памятной церемонии в музее Холокоста в Буэнос‑Айресе не упомянули роль Красной армии в освобождении Освенцима. Он подчеркнул, что Россия не допустит вычеркивания из истории мужества советского солдата.

Европа
США
Польша
Освенцим
музеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

