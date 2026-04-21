Американцы отделались штрафом за желание попасть в концлагерь Девять туристов арестовали за попытку проникновения в музей в Освенциме

Польская полиция арестовала нескольких американцев за незаконное проникновение на территорию нацистского концлагеря Освенцим‑Биркенау, передает Newsweek. Правоохранители задержали девять туристов еврейского происхождения — восемь граждан США и одного гражданина Канады в возрасте 18 и 19 лет.

Согласно информации сотрудников музея, туристам отказали во въезде в лагерь из‑за отсутствия билетов. Примерно через 15 минут охрана заметила, что молодые люди отодвинули ограждение и вошли на территорию объекта. Мужчин доставили в полицейский участок Освенцима по подозрению в незаконном проникновении на территорию мемориального музея, за которое предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Позже туристы признали вину в совершении правонарушения, и каждому из них назначили штраф в размере 3000 злотых (64 тыс. рублей). Кроме того, им был выписан дополнительный штраф на 1000 злотых (20 тыс. рублей), который подлежал перечислению музею Аушвиц‑Биркенау.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что на ежегодной памятной церемонии в музее Холокоста в Буэнос‑Айресе не упомянули роль Красной армии в освобождении Освенцима. Он подчеркнул, что Россия не допустит вычеркивания из истории мужества советского солдата.