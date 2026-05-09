09 мая 2026 в 20:13

Сын узника Освенцима рассказал, как отец праздновал День Победы

Сын узника Освенцима Лебедев признался, что отец не хотел вспоминать прожитое

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сын бывшего узника Освенцима Александра Лебедева рассказал РИА Новости, что его отец не хотел вспоминать прожитое. По его словам, у родителя были друзья, которые тоже редко говорили о событиях прошедших лет.

У него были товарищи по лагерю, они к нему приезжали. У них на Новодевичьем кладбище были трое похоронены. Они все собирались у нас, потом туда приезжали и там сидели. Вечером возвращались, за стол садились уже дома, — рассказал сын узника.

Он добавил, что товарищи отца ограничивались тостом «За Победу». Все разговоры, касающиеся лагеря, давались ему крайне тяжело.

Узники концлагеря Освенцим были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.

Ранее Лебедев сообщал, что давно стремился попасть в барак, где содержали его отца, однако сотрудники мемориального комплекса отказали ему в этом. По его словам, все попытки связаться с Музеем Освенцима не принесли результата. Лебедеву отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт и они не могут сказать, что именно там есть.

Общество
Освенцим
концлагеря
узники
