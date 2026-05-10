«Самоорганизуются в концлагерь»: Захарова высказалась о словах Мерца Захарова: Европа самостоятельно организуется в концлагерь, сколько ее ни спасай

Европа из любого положения самоорганизуется в концлагерь, сколько ее не спасай, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала обещание канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу разговора со словацким премьер-министром Робертом Фицо за его выбор Дня Победы в РФ вместе Дня Европы, передает ТАСС.

Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами. <...> Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь, — заявила Захарова.

Ранее официальный представить МИД РФ сказала: политикам западных стран не удастся изменить исторический факт, что мир от нацизма спас советский солдат. Она отметила, с каким интересом наблюдала за заявлениями представителей западных государств.

Кроме того, исключительное единство демонстрирует российский народ перед лицом угроз, исходящих от Киева, рассказала Захарова. Дипломат подчеркнула, что у нее нет никакого дуализма или внутренней недосказанности по этому вопросу, а ее личная человеческая позиция полностью совпадает с официальной точкой зрения государства.