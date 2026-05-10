День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 00:43

«Самоорганизуются в концлагерь»: Захарова высказалась о словах Мерца

Захарова: Европа самостоятельно организуется в концлагерь, сколько ее ни спасай

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа из любого положения самоорганизуется в концлагерь, сколько ее не спасай, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала обещание канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу разговора со словацким премьер-министром Робертом Фицо за его выбор Дня Победы в РФ вместе Дня Европы, передает ТАСС.

Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами. <...> Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь, — заявила Захарова.

Ранее официальный представить МИД РФ сказала: политикам западных стран не удастся изменить исторический факт, что мир от нацизма спас советский солдат. Она отметила, с каким интересом наблюдала за заявлениями представителей западных государств.

Кроме того, исключительное единство демонстрирует российский народ перед лицом угроз, исходящих от Киева, рассказала Захарова. Дипломат подчеркнула, что у нее нет никакого дуализма или внутренней недосказанности по этому вопросу, а ее личная человеческая позиция полностью совпадает с официальной точкой зрения государства.

Мир
Европа
Мария Захарова
концлагеря
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар вспыхнул возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже
Япония подтвердила визит чиновников в Россию
Названы новые экзотические направления для россиян
Мольбы к зрителям, потеря популярности, бедность: где сейчас Нурлан Сабуров
В России начнут строить первый частный космодром
Экс-депутат Риги рассказал о военной и идеологической роли Прибалтики
Названы регионы России, где получают более 1 млн рублей
Сабуров признался, что провалил экзамен по русскому языку
Россиянам напомнили, как избежать кишечных инфекций в теплый сезон
Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето
Евросоюз передумал участвовать в переговорах по Украине
Москвичей ждет потепление с дождями
В Минобрнауки назвали дату старта приема в российские вузы
Лодка с пассажирами взорвалась в Майами
Пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе
Израиль создал секретную базу в Ираке
ВОЗ назвала отличия хантавируса от коронавируса
В Киеве неизвестный открыл стрельбу у жилого комплекса
«Самоорганизуются в концлагерь»: Захарова высказалась о словах Мерца
Россия и Китай готовы сделать шаг в нефтегазовом сотрудничестве
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.