МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ Захарова: мир от нацизма спас советский солдат и Западу это не изменить

Западным политикам не удастся изменить исторический факт, что мир от нацизма спас советский солдат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, с каким интересом наблюдала за заявлениями представителей западных государств.

Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить. «Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним». День Победы 9 мая был и будет за нами! — написала она в своем Telegram-канале.

Она также обратила внимание на пресс-релиз Генерального секретариата Совета ЕС, который, по ее словам, полностью проигнорировал День Победы на своем сайте 8 и 9 мая, сосредоточившись на праздновании Дня Европы. Дипломат добавила, что в подобных формулировках не хватало лишь упоминаний о «цветущем саде и джунглях».

Ранее Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал разгром Третьего рейха победой Соединенных Штатов над злом в Европе. По ее словам, подобная формулировка содержит прокламацию и «опрокинула европейских вассалов».