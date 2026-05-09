День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 04:16

МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ

Захарова: мир от нацизма спас советский солдат и Западу это не изменить

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Западным политикам не удастся изменить исторический факт, что мир от нацизма спас советский солдат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, с каким интересом наблюдала за заявлениями представителей западных государств.

Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить. «Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним». День Победы 9 мая был и будет за нами! написала она в своем Telegram-канале.

Она также обратила внимание на пресс-релиз Генерального секретариата Совета ЕС, который, по ее словам, полностью проигнорировал День Победы на своем сайте 8 и 9 мая, сосредоточившись на праздновании Дня Европы. Дипломат добавила, что в подобных формулировках не хватало лишь упоминаний о «цветущем саде и джунглях».

Ранее Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал разгром Третьего рейха победой Соединенных Штатов над злом в Европе. По ее словам, подобная формулировка содержит прокламацию и «опрокинула европейских вассалов».

Власть
Россия
Европа
Мария Захарова
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскритиковала запрет песен Победы в Германии
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.