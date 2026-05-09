Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал разгром Третьего рейха победой США над злом в Европе. По ее словам в Telegram-канале, подобная формулировка содержит прокламацию и «опрокинула европейских вассалов».

Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой четко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников, — сказала Захарова.

Подобные заявления воспринимаются как попытка переосмыслить исторические события, отметила представитель МИД РФ. Она также подчеркнула, что реакция на подобные слова отражает отношение к интерпретации итогов Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ рассказал, что обсуждал с Трампом победу Москвы и Вашингтона над фашизмом. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, такой диалог состоялся совсем недавно.