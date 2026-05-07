07 мая 2026 в 11:00

«Додумались»: Захарова о попытках приравнять СССР к нацистской Германии

«Захарова: Запад делает все, чтобы приравнять СССР к Третьему рейху»

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Западные страны делают все возможное, чтобы приравнять СССР к нацистской Германии, заявила в рамках брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, потомки проигравших в 1945 году националистов, коллаборационистов и фашистов пытаются мстить победителям.

Коллективное западное меньшинство пытается <...> всячески очернить роль Красной армии в разгроме нацизма. Дошло до того, что они теперь делают все возможное для того, чтобы приравнять, как они додумались, Советский союз к Третьему рейху, — подчеркнула дипломат.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что РФ должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска, чтобы не допустить повторения ситуации июня 1941 года. Политик предупредил, что нельзя полагаться на благоразумие Берлина и верить, что он никогда не рискнет развязать войну.

До этого посольство России в Берлине потребовало от немецких властей отменить запрет на использование символики Победы на советских мемориалах во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Российские дипломаты заявили, что подобные ограничения являются недопустимыми и оскорбляют память миллионов жертв борьбы с нацизмом.

