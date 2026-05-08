08 мая 2026 в 20:27

Путин обсуждал с Трампом совместную победу над нацизмом

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ рассказал, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом победу Москвы и Вашингтона над фашизмом. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, такой диалог состоялся совсем недавно.

Кстати, совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали, — сказал Путин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Европейские страны отказываются от празднования Дня Победы, потому что для многих из них 9 мая — день катастрофического поражения. По его словам, во многих государствах к власти пришли «наследники» проигравшей стороны, которые не хотят радоваться проигрышу своих предков.

Между тем еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией на мероприятии в Варшаве. В своей речи он также раскритиковал социалистический строй, установленный после Второй мировой войны в ряде стран Европы.

