07 мая 2026 в 16:43

В Госдуме раскрыли истинное отношение Европы к Дню Победы

Вассерман: Европа воспринимает День Победы как годовщину поражения

Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Европейские страны отказываются от празднования Дня Победы, потому что для многих из них 9 мая — день катастрофического поражения, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, во многих государствах к власти пришли «наследники» проигравшей стороны, которые не хотят радоваться проигрышу своих предков.

Против нас воевала объединенная Европа, и для большей ее части это не День Победы, а день катастрофического поражения. Сейчас в значительной части Европы, а также в некоторых частях бывшего СССР, например на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, власть разными способами захватили идейные, а порой и физические наследники тех, кто тогда проиграл. Понятно, что они не могут радоваться поражению своих предков, — указал он.

При этом бывшие республики Советского Союза, которые отказались от празднования годовщины Великой Победы, следует воспринимать как врагов России, считает депутат. По его словам, эти страны готовятся к активным враждебным действиям против РФ.

Ранее стало известно, что приглашение посетить парад Победы на Красной площади 9 мая принял еще один иностранный лидер. В Москву в этот день прибудет президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Елена Васильченко
Кристина Воронина
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
