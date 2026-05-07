Европейские страны отказываются от празднования Дня Победы, потому что для многих из них 9 мая — день катастрофического поражения, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, во многих государствах к власти пришли «наследники» проигравшей стороны, которые не хотят радоваться проигрышу своих предков.

Против нас воевала объединенная Европа, и для большей ее части это не День Победы, а день катастрофического поражения. Сейчас в значительной части Европы, а также в некоторых частях бывшего СССР, например на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, власть разными способами захватили идейные, а порой и физические наследники тех, кто тогда проиграл. Понятно, что они не могут радоваться поражению своих предков, — указал он.

При этом бывшие республики Советского Союза, которые отказались от празднования годовщины Великой Победы, следует воспринимать как врагов России, считает депутат. По его словам, эти страны готовятся к активным враждебным действиям против РФ.

Ранее стало известно, что приглашение посетить парад Победы на Красной площади 9 мая принял еще один иностранный лидер. В Москву в этот день прибудет президент Лаоса Тхонглун Сисулит.