В Еврокомиссии решили не упоминать роль СССР в победе над нацизмом Еврокомиссар Кубилюс проигнорировал роль СССР в победе над нацизмом

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией на мероприятии в Варшаве, сообщает РИА Новости. В своей речи он также раскритиковал социалистический строй, установленный после Второй мировой войны в ряде стран Европы.

Сегодня 8 мая. Это День Победы в Европе — день, когда Европа была освобождена от разгромленного гитлеровского режима, — сказал Кубилюс, не упомянув, какая страна обеспечила победу.

В ряде западных государств окончание Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая как День Победы в Европе. В России и ряде стран СНГ День Победы в Великой Отечественной войне празднуется 9 мая, что связано с разницей во времени на момент подписания капитуляции Германии.

Ранее глава израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал решение берлинской администрации оставить в силе запрет на использование российских флагов и атрибутики Дня Победы 8 и 9 мая трусливым и циничным издевательством над историей. Общественный деятель также упрекнул официальные лица Германии в стремлении исказить факты о событиях прошлого.