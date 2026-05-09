Администрация музея в Освенциме с 90-х не пускает к себе сына узника из РФ Сына узника Освенцима Лебедева не пустили в русский барак

Cын бывшего узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева, Александр, рассказал РИА Новости, что давно стремился попасть в барак, где содержали его отца, однако сотрудники мемориального комплекса отказали ему в этом. По его словам, все попытки связаться с Музеем Освенцима не принесли результата.

К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть, — рассказал собеседник.

Александр Федорович Лебедев был узником концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Он также входил в число организаторов подпольного движения сопротивления среди советских военнопленных. Основной целью этого объединения было оказание помощи больным и обессиленным заключенным, а также поиск способов спасти узников от истребления. После освобождения Лебедев написал книгу под названием «Солдаты малой войны».

Ранее в Польше полицейские задержали нескольких граждан США за несанкционированное проникновение на территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау. Силовики взяли под стражу девять туристов еврейского происхождения в возрасте 18 и 19 лет.