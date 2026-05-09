День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 07:25

Администрация музея в Освенциме с 90-х не пускает к себе сына узника из РФ

Сына узника Освенцима Лебедева не пустили в русский барак

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Cын бывшего узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева, Александр, рассказал РИА Новости, что давно стремился попасть в барак, где содержали его отца, однако сотрудники мемориального комплекса отказали ему в этом. По его словам, все попытки связаться с Музеем Освенцима не принесли результата.

К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть, — рассказал собеседник.

Александр Федорович Лебедев был узником концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Он также входил в число организаторов подпольного движения сопротивления среди советских военнопленных. Основной целью этого объединения было оказание помощи больным и обессиленным заключенным, а также поиск способов спасти узников от истребления. После освобождения Лебедев написал книгу под названием «Солдаты малой войны».

Ранее в Польше полицейские задержали нескольких граждан США за несанкционированное проникновение на территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау. Силовики взяли под стражу девять туристов еврейского происхождения в возрасте 18 и 19 лет.

Россия
Освенцим
музеи
концлагеря
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.