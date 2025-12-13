Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 11:50

Непрерывный огонь не помешал офицеру РФ уничтожить до десяти бойцов ВСУ

Лейтенант Желткевич уничтожил до десяти бойцов ВСУ из гранатомета АГС

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Младший лейтенант Вооруженных сил РФ Сергей Желткевич смог уничтожить до десяти бойцов ВСУ из гранатомета АГС, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В оборонном ведомстве рассказали, что военнослужащий действовал во время оказания помощи раненым сослуживцам.

Группы эвакуации приступили к оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим, в то время как младший лейтенант Желткевич под непрерывным огнем противника руководил расчетами АГС, подавляя резервы противника. Получив данные от разведки, <…> Сергей мгновенно сориентировался в обстановке и отдал команду расчетам открыть огонь, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что ВСУ могли потерять около 10 тыс. иностранных наемников. Точное число назвать трудно, добавил он. Также, по его словам, у ВСУ есть много различных иностранных подразделений.

До этого Вооруженные силы России уничтожили немецкий танк Leopard 1А5, находившийся на вооружении ВСУ. Боевая машина была подбита в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.

