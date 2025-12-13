Непрерывный огонь не помешал офицеру РФ уничтожить до десяти бойцов ВСУ Лейтенант Желткевич уничтожил до десяти бойцов ВСУ из гранатомета АГС

Младший лейтенант Вооруженных сил РФ Сергей Желткевич смог уничтожить до десяти бойцов ВСУ из гранатомета АГС, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В оборонном ведомстве рассказали, что военнослужащий действовал во время оказания помощи раненым сослуживцам.

Группы эвакуации приступили к оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим, в то время как младший лейтенант Желткевич под непрерывным огнем противника руководил расчетами АГС, подавляя резервы противника. Получив данные от разведки, <…> Сергей мгновенно сориентировался в обстановке и отдал команду расчетам открыть огонь, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что ВСУ могли потерять около 10 тыс. иностранных наемников. Точное число назвать трудно, добавил он. Также, по его словам, у ВСУ есть много различных иностранных подразделений.

До этого Вооруженные силы России уничтожили немецкий танк Leopard 1А5, находившийся на вооружении ВСУ. Боевая машина была подбита в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.