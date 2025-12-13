На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ

ВСУ могли потерять около 10 тыс. иностранных наемников за все время конфликта, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, которые приводит ТАСС, точное число назвать трудно, так как это закрытая информация. Также у ВСУ много разных иностранных подразделений, объяснил он.

Я думаю, общая численность [погибших наемников ВСУ] оценивается порядка 10 тысяч, — отметил он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ распорядилось передислоцировать бразильский легион на Купянское направление. Таким образом руководство армии хочет попытаться отбить «хотя бы крупицу» территории у российских войск. Три сотни наемников расположились в преддверии атаки в районе населенных пунктов Соболевка и Мировое (Московка).

Также военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решение о расформировании интернациональных легионов ВСУ — крайне неудачный ход, который спровоцирует массовый отток зарубежных наемников. По его словам, легионеры будут бежать, не желая погибать за ничтожные деньги.