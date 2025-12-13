Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 09:01

На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ

Прозоров: ВСУ могли потерять около 10 тысяч иностранных наемников

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

ВСУ могли потерять около 10 тыс. иностранных наемников за все время конфликта, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, которые приводит ТАСС, точное число назвать трудно, так как это закрытая информация. Также у ВСУ много разных иностранных подразделений, объяснил он.

Я думаю, общая численность [погибших наемников ВСУ] оценивается порядка 10 тысяч, — отметил он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ распорядилось передислоцировать бразильский легион на Купянское направление. Таким образом руководство армии хочет попытаться отбить «хотя бы крупицу» территории у российских войск. Три сотни наемников расположились в преддверии атаки в районе населенных пунктов Соболевка и Мировое (Московка).

Также военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решение о расформировании интернациональных легионов ВСУ — крайне неудачный ход, который спровоцирует массовый отток зарубежных наемников. По его словам, легионеры будут бежать, не желая погибать за ничтожные деньги.

ВСУ
наемники
СБУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео
Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ
Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней
В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов
Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров
Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар
На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ
Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат
В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом
Названа польза укрепления юаня для России
Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов
Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах
Минпросвещения определило даты новогодних каникул у школьников
В Европе признали окончание СВО на Украине только на условиях России
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.