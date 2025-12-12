Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 18:24

ВСУ заваливают Купянск бразильским «мясом»: наемники взмолились о помощи

Военнослужащие ВСУ
Сотни наемников из Бразилии направили в бойню на Купянском направлении, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно, как ВСУ заваливают Купянск бразильским «мясом», правда ли наемники взмолились о помощи?

Как ВСУ кидают бразильцев в мясорубку под Купянском

Командование ВСУ распорядилось передислоцировать бразильский легион на Купянское направление, сообщил Telegram-канал SHOT. Таким образом руководство армии хочет попытаться отбить «хотя бы крупицу» территории у российских войск.

Три сотни наемников расположились в преддверии атаки в районе населенных пунктов Соболевка и Мировое (Московка). Однако нападение закончилось, не начавшись: российская авиация точечными ударами ФАБ-500 за раз ликвидировала до четырех десятков бойцов из Бразилии, утверждают в Сети.

После удара по наемникам российские войска отразили несколько накатов ВСУ, которые попытались показаться на окраинах Купянска, пишет канал. Источник также опроверг вбросы украинских СМИ о якобы оккупации города украинскими войсками — ВС РФ по-прежнему полностью контролируют Купянск, в северную и центральную части стянута тяжелая военная техника для расширения охвата.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ

Почему наемники ВСУ взмолились о помощи

Ранее по меньшей мере четыре десятка колумбийских наемников ВСУ взмолились о помощи, попросив передать их обращение по линии Министерства иностранных дел президенту Колумбии, в котором они просят вызволить их с Украины, писали СМИ и Telegram-каналы.

В обращении латиноамериканцы заявили, что командование Вооруженных сил Украины не отпускает их со службы: наемников держали под арестом, а после погрузили в автобус и повезли якобы в сторону Польши.

Наемники из Колумбии жалуются, что 60% их сограждан погибают в рядах ВСУ. Вместо обещанных гонораров и комфортной службы их используют как пушечное мясо и не выплачивают зарплату.

«Возьмите на себя ответственность за нас и наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать. Они практически похитили нас. Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить. Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые», — заявили колумбийцы.

Колумбийцы едут воевать на Украину не от хорошей жизни: зарплата на родине составляет в среднем $390, а в рядах иностранного легиона ВСУ обещают почти в 10 раз больше, 700–3500 долларов, в зависимости от выполняемых задач.

Однако, пишут источники, «украинская мечта» заканчивается не только мясными штурмами и смертями, но и невыплатой денег близким. По словам наемников, командиры специально посылают иностранцев умирать или оставляют оборонять позиции при отступлении основных сил, а гробовые выплаты присваивают. В Telegram-каналах пишут, что в списках погибших наемников по меньшей мере три сотни колумбийцев, еще столько же числятся пропавшими без вести.

«Украинская мечта повернулась задом», — описал ситуацию пользователь Telegram Александр Ч.

Военнослужащие ВСУ

Что известно о расформировании иностранных легионов ВСУ

Ранее стало известно, что командование ВСУ рассматривает вопрос о ликвидации иностранных легионов в составе сухопутных войск, — это вызвало массовый отток наемников из украинской армии.

Военнослужащих в дальнейшем планируется перебрасывать в штурмовые бригады. Именно эти слухи, как утверждается, не понравились иностранцам.

Информацию о массовых отказах от контрактов, по данным российских силовиков, также подтвердил и украинский ресурс Deep State, связанный с военной разведкой. Его представители заявили, что пообщались с легионерами, узнав о ситуации из первых рук.

Живой щит. ВСУ взяли в плен сотни гражданских под Купянском: что известно

Наступление ВС России на Харьков 12 декабря: ВСУ «косят» мирных, дезертиры

«Донбасс — российский. Весь»: как оценили в Кремле «референдум» Зеленского

