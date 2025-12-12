«Донбасс — российский. Весь»: как оценили в Кремле «референдум» Зеленского

Мужчина с российским флагом на одной из улиц Мариуполя

В Кремле дали четкий ответ на слова Владимира Зеленского о «референдуме по Донбассу». Возможен ли такой референдум, зачем его предложил Зеленский, что ответили в Кремле?

Что предложил Зеленский, зачем ему «референдум» по Донбассу

Вечером 11 декабря Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из оккупированной ими части Донбасса возможен только после «всеукраинского референдума».

«В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — передают его слова украинские СМИ.

При этом президент Украины немедленно выставил условиях для проведения референдума: «Должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь. <...> Должно быть прекращение огня».

По словам Зеленского, вывести ВСУ из контролируемой ими части Донбасса требуют США в рамках «мирного плана», продвигаемого президентом Дональдом Трампом. Ранее Киев неоднократно заявлял, что это исключено: по словам Зеленского, он не имеет «ни морального, ни юридического» права на уступки. Теперь же, утверждает британское издание The Telegraph, Киев может пойти на отказ от территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев первым отреагировал на слова Зеленского. Он назвал их оскорблением для Трампа.

«Зеленский прямо показал Белому дому средний палец. Всем понятно, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще вы будете это терпеть, Америка?» — написал Дмитрий Медведев в соцсети X (бывший Twitter).

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что ответили в Кремле на идею Зеленского, позиция России

12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил СМИ, что Москва не рассматривает вариантов с референдумом, будь то о «выводе украинских войск» или «принадлежности Донбасса».

«Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником — сегодня (12 декабря) День Конституции», — объявил Ушаков.

Вся территория ДНР и ЛНР рано или поздно окажется под контролем России военным или дипломатическим путем, подчеркнули в Кремле.

«То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — объяснил Ушаков позицию Кремля.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» объявил, что заявления Зеленского о «готовности к выборам» или «необходимости референдума» следует рассматривать только как попытку тянуть время.

«Схема, которую Зеленский придумал, выглядит так: выборы Зеленский согласен будет провести только под условия перемирия и без отмены военного положения и мобилизации. То есть выиграть время для стабилизации ситуации на фронте и латания дыр в живой силе. Плюс выиграть время, чтобы глобалисты смогли найти ему денег на войну. При таком раскладе Россия откажется, и Зеленский будет обвинять Кремль в том, что они срывают процесс. Также Зеленскому выгодно провести выборы, пока власть в его руках и можно „нарисовать“ результат, тем самым снять претензию Кремля, что он не легитимен и продлить свое правление», — считает «Легитимный».

Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможен ли в принципе «референдум по Донбассу» на Украине?

Блогер Олег Царев согласен с тем, что вброс про референдум делается исключительно для затягивания времени. Он подробно объяснил, как выглядит правовая ситуация:

Конституция Украины запрещает президенту отдавать украинские территории;

по конституции, этот вопрос может решаться только на всеукраинском референдуме;

при этом та же конституция закрепляет принцип территориальной целостности Украины;

кроме того, закон о всеукраинском референдуме 2021 года запрещает любые формулировки, направленные на «подрыв суверенитета и территориальной целостности»;

таким образом, решение о передаче Донбасса автоматически окажется незаконным;

более того, даже голос «за» на этом референдуме будет караться по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, до пяти лет тюрьмы).

«В этой ситуации требуется решение Конституционного суда Украины по этому вопросу. А он стараниями Зеленского не работает», — констатировал Царев.

Более того, нет никаких способов обеспечить безопасность тем, кто придет на референдум.

«Политическая атмосфера Украины, где давно запрещены партии, которые выступают за мир, делает невозможным объективное наблюдение за референдумом. Подсчеты будут вести сторонники войны. Как вы думаете, что они насчитают? При этом на Украине останется телемарафон, ежедневно накачивающий украинцев ненавистью к России, в тюрьмах останутся 40 тысяч политзаключенных, никуда не денутся зверства СБУ, репрессии, ТЦК. Можно не сомневаться в результатах голосования на таком „референдуме“, особенно с учетом того, что считать голоса будет власть Зеленского. Я думаю, что они еще придут к тому, что пункты голосования откроют на территории ТЦК. И там сразу же будут вручать повестки тем, кто рискнет проголосовать за мир», — объяснил Царев.

Читайте также:

Света не будет до конца года? Удары по Украине 12 декабря, что известно

ВСУ в Гуляйполе «посыпались»? Как идет наступление на Запорожье 12 декабря

Живой щит. ВСУ взяли в плен сотни гражданских под Купянском: что известно