В Турции озвучили, что будет с Украиной после Нового года

В Турции озвучили, что будет с Украиной после Нового года Фидан: связанные с украинским конфликтом проблемы перейдут в 2026 год

Проблемы, связанные с украинским кризисом, сохранятся как минимум до первой половины 2026 года, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан телеканалу tvnet. По его мнению, некоторые ключевые вопросы урегулирования удастся решить только через всенародное волеизъявление на Украине.

Проблемы, связанные с украинским кризисом, останутся и в 2026 году, по крайней мере в первом-втором кварталах, — указал Фидан.

Турецкий министр отметил, что ряд положений будущего мирного соглашения может потребовать решения через референдум. Это, по его словам, необходимо в ситуациях, когда политический лидер не захочет единолично брать на себя ответственность за непопулярные решения.

Фидан также прокомментировал позицию сторон конфликта. Он заявил, что президент России Владимир Путин серьезно настроен на прекращение огня, но имеет определенные условия. Проблема, по оценке министра, заключается в том, что пожелания сторон пока не совпадают, однако у каждой из них есть пространство для маневра, чтобы найти компромисс.

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер отметил, что европейский подход по поддержке Украины полностью провалился. По его мнению, стратегия, направленная на затягивание времени, неэффективна, поскольку ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины близка к коллапсу.