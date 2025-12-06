Турция сообщила России и Украине опасения по одному вопросу

Анкара направила Москве и Киеву свои опасения на фоне атак на суда в Черном море, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По словам дипломата, которые приводит Artı Gerçek, тема стала весьма чувствительной для его страны.

Мы обсуждали этот вопрос с украинцами, мы также передали наши опасения российской стороне. <…> Мы разговаривали с послом, и я обсуждал эту тему с моими коллегами из обеих столиц (Москвы и Киева. — NEWS.ru), потому что это очень чувствительно для нас, — подчеркнул Фидан.

По словам дипломата, Турция не хотела, чтобы торговые маршруты становились целями. Министр заявил, что Анкара с самого начала украинского кризиса боялась его обострения в плане географии и методологии.

Ранее Фидан сообщил, что Россия имеет множество оснований не доверять никому на фоне украинского конфликта. Так он прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя. По мнению дипломата, в отсутствие прямого взаимодействия с США по украинскому вопросу европейским странам необходимы более «надежные и творческие решения». Он также указал, что кризис удастся преодолеть только через мирные переговоры.