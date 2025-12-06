«Не доверять никому»: глава МИД Турции о нюансах переговоров по Украине Глава МИД Турции Фидан заявил, что у РФ есть много оснований не доверять никому

Россия имеет множество оснований не доверять никому на фоне украинского конфликта, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет Artı Gerçek. Так он прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя.

По мнению Фидана, в отсутствие прямого взаимодействия с США по украинскому вопросу европейским странам необходимы более «надежные и творческие решения». Он склоняется к тому, что кризис удастся преодолеть только через мирные переговоры.

Переговоры уже ведутся. У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому, — сообщил Фидан.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что отсутствие соглашения в переговорах между Вашингтоном и Киевом могут привести к отставке президента Владимира Зеленского. По его словам, в случае затянувшейся паузы, Белый дом может усилить антикоррупционные обыски на Украине. Дудаков добавил, что краткие комментарии по итогам последней встречи делегаций говорят о том, что прорыва в урегулировании украинского конфликта не произошло.