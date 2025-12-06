Россия имеет множество оснований не доверять никому на фоне украинского конфликта, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет Artı Gerçek. Так он прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя.
По мнению Фидана, в отсутствие прямого взаимодействия с США по украинскому вопросу европейским странам необходимы более «надежные и творческие решения». Он склоняется к тому, что кризис удастся преодолеть только через мирные переговоры.
Переговоры уже ведутся. У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому, — сообщил Фидан.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что отсутствие соглашения в переговорах между Вашингтоном и Киевом могут привести к отставке президента Владимира Зеленского. По его словам, в случае затянувшейся паузы, Белый дом может усилить антикоррупционные обыски на Украине. Дудаков добавил, что краткие комментарии по итогам последней встречи делегаций говорят о том, что прорыва в урегулировании украинского конфликта не произошло.