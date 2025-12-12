В Турции намекнули Украине на территориальные уступки МИД Турции потребовал от Киева согласиться на территориальные уступки

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обратился к Украине с призывом согласиться на территориальные уступки. По его словам, которые цитирует CNN Turk, Киеву нужно сделать окончательный выбор.

Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить более серьезные потери <…> То есть необходимо сделать выбор. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос территории невероятно сложен, — подчеркнул Фидан.

Ранее в западных СМИ сообщили, что Украина хочет создать в Донбассе свободную экономическую зону. По информации журналистов, таким способом Киев намерен заинтересовать главу Белого дома Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что команда главы Белого дома активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Процессом руководил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он и его помощники пытались оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.