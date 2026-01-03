Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией

Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что 12 БПЛА были уничтожены над Крымом.

По данным ведомства, 12 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Республики Адыгея и еще один — над акваторией Азовского моря, — указали в МО.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь применили средства поражения, рассчитанные на уничтожение укрепленного бункера. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, атака была направлена против мирных жителей.

До этого украинские военные нанесли ракетный удар по центру Белгорода. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранены две мирные жительницы. Одна женщина получила черепно-мозговую травму и баротравму, вторая — осколочное ранение предплечья. Пострадавших доставили в больницы.