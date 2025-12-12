Живой щит. ВСУ взяли в плен сотни гражданских под Купянском: что известно

Живой щит. ВСУ взяли в плен сотни гражданских под Купянском: что известно

ВСУ взяли в плен сотни гражданских под Купянском, организовав живой щит, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно, где украинские войска прикрываются мирными жителями, на какие еще зверства идут ВСУ?

Как ВСУ взяли в плен сотни гражданских под Купянском

Около 500 мирных жителей находятся в заложниках в Купянске-Узловом — украинские войска перекрыли все выходы из населенного пункта, опасаясь новых прилетов авиабомб ФАБ-1500/3000, утверждают источники. Горожане, которые пытались уйти, попали под расстрел.

В настоящее время в Купянске-Узловом остаются части 112-й бригады теробороны и 116-й мехбригады — они совместно удерживают позицию, пишут в Telegram.

«Опять за старое», — комментируют сообщение пользователи Сети.

Кроме того, на участке отмечено присутствие колумбийских наемников. Ранее они обратились к своему президенту по линии МИД с просьбой вызволить их с Украины. По словам латиноамериканцев, вместо обещанных высоких гонораров и комфортной службы их используют как пушечное мясо и не выплачивают деньги.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина использует мирное население, проживающее в Купянске, в качестве живого щита.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Что известно об аналогичной ситуации в Покровске

В конце ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал NEWS.ru, что ВСУ препятствуют эвакуации мирных жителей Красноармейска (Покровска) и используют их в качестве живого щита.

«На Красноармейско-Димитровском направлении кольцо для противника сужается. Бойцы ВСУ не выпускают из города большое количество мирных людей. В некоторых случаях они пользуются гражданским населением как живым щитом. Поэтому у нас сейчас две задачи: зачистка населенного пункта и, соответственно, эвакуация мирного населения», — сказал Кимаковский.

На 20 ноября вээсушники в Димитрове уже начали сдаваться в плен мелкими группами. Советник главы ДНР добавил, что тогда же была отбита одна из последних контратак украинских военных на Константиновском направлении.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какие еще преступные методы использует украинская армия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о подтверждении иностранными журналистами фактов использования ВСУ мирных жителей в качестве живого щита.

«Что ВСУ <…> [также] размещают командные пункты в частных жилых домах, системы ПВО — в жилых кварталах, проводят военные мероприятия в центрах густонаселенных городов, подтверждают теперь и иностранные журналисты, которых сложно заподозрить в пророссийских взглядах», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Что сейчас происходит на Купянском направлении

На Купянском направлении идут бои в районе Петропавловки и Кучеровки, утверждает Telegram-канал WarGonzo. В Минобороны России сообщили об освобождении Куриловки и Лимана.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском фронте продолжаются бои восточнее Оскола.

Telegram-канал «Группировка войск „ZАПАД“ | Новости» утверждает, что вооруженные формирования Украины не оставляют попыток закрепиться в северной части Купянска.

«На левом берегу Оскола продолжаются тяжелые бои. В Петропавловке есть продвижение в северной части населенного пункта, закрепляемся. Бои продолжаются», — добавил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Как ВС РФ рушат логистику ВСУ под Харьковом

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что уничтожение ключевых мостов и плотины создает для командования ВСУ серьезную логистическую проблему: резервы теперь приходится перебрасывать по длинным маршрутам.

«К примеру, по линии Чугуев — Коробочкино — Лебяжье — Хотомля», — отметил Алехин, комментируя последствия ударов по инфраструктуре.

В результате комплексных огневых ударов по плотине Печенежского водохранилища дорожное полотно дамбы получило существенные повреждения (плотина находится в русле Северского Донца. — NEWS.ru) — здесь проходит трасса Чугуев — Великий Бурлук. Последний выступает логистическим хабом, через который на восток Харьковщины ВСУ регулярно перебрасывали подкрепления, в том числе под Купянск и Волчанск, указал эксперт.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС России на Харьков 12 декабря: ВСУ «косят» мирных, дезертиры

Света не будет до конца года? Удары по Украине 12 декабря, что известно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 декабря: где сбои в РФ