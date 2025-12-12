Света не будет до конца года? Удары по Украине 12 декабря, что известно

ВС РФ прицельными ударами поразили несколько объектов энергетики на Украине. Сколько запустили БПЛА в ночь на 12 декабря, где были удары, что известно?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 12 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 12 декабря Россия запустила по целям на Украине 80 ударных БПЛА типа «Герань-2», «Гербера» и прочих моделей.

Украинская сторона признает попадания 12 ударных БПЛА в восьми районах и падения сбитых беспилотников в трех районах. Утром 12 декабря воздушная атака продолжается, БПЛА активно действуют в нескольких регионах Украины.

«Ночь прошла под знаком рассредоточенной, но настойчивой работы по тыловым цепочкам Украины. Массового налета не было — вместо этого серия точечных, корректируемых ударов по южным областям и промышленным узлам», — отмечает координатор подполья Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где на Украине выключили свет «Герани» 12 декабря, что повреждено

Наибольшая активность БПЛА в ночь на 12 декабря пришлась на Одессу. Были атакованы цели в районе поселка Котовского (Поскот) на западе города.

Одесские энергетики сообщили, что свет в Пересыпском и Одесском районах пропал из-за «локальной аварии в сети».

«Мы уточним: эта „авария“ прилетела на крыльях 25 наших „Гераней“ и устроила фаер-шоу на подстанциях города», — пишет Telegram-канал «Герань: Черный ящик».

По данным мониторинговых каналов, БПЛА поразили электроподстанции в Поскоте и в Черемушках.

После атак возникли сильные пожары. По данным ДТЭК, после атаки без света в Одессе 91,9 тыс. абонентов. Без центрального водоснабжения отключились объекты «Инфоксводоканала»: мощные насосы невозможно запитать от генераторов.

С утра бот корпорации ДТЭК сообщил некоторым одесситам, что света не будет до конца года.

«Уважаемые клиенты! К сожалению, для возобновления электроснабжения потребуется больше времени. Планируем завершить работы до 23:00 31.12.2025», — объявили в энергетической компании.

Позже в «Укрэнерго» уточнили, что восстановить подачу электричества планируется до конца дня 12 декабря.

Утром 12 декабря БПЛА продолжают наносить удары в Одесской области.

«Тревога может быть долгой, беспилотники маневрируют в море», — предупредили украинские СМИ.

Еще один удар по энергетике был нанесен в Днепропетровской области.

«Второй горячей точкой этой ночи был Павлоград Днепропетровской области. Примерно семь „Гераней“ атаковали объект энергетической инфраструктуры в этом городе. После серии ударов в Павлограде возник пожар. В городе пропал свет», — сообщил Telegram-канал «Хроники Гераней».

Где еще поражены цели на Украине 12 декабря

Ночью БПЛА наносили удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.

«Самый жирный улов был в Харьковской области. Однако детали оставим для пресс-релиза Министерства обороны. Укажем лишь, что ночью так называемая Украина вновь лишилась одного миллиарда долларов», — объявил канал «Герань: Черный ящик».

Telegram-канал «НгП Разведка» был откровеннее.

«Прошедшей ночью по комплексу ПВО Patriot в поселке Высокий Харьковской области нанесен удар пятью БПЛА „Герань-2“. Примечательно, что комплекс, призванный прикрывать важные стратегические объекты, самого себя прикрывать не способен. С другой стороны, возможно, им удобнее стрелять по многоэтажкам», — отметили авторы канала.

