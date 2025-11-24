Потушили свет в Харькове, Славутиче, Павлограде: удары по Украине 24 ноября

ВС России нанесли новую серию воздушных ударов по объектам энергетики на Украине. Сколько БПЛА запущено в ночь на 24 ноября, какие цели поражены, где выключился свет?

Сколько БПЛА и ракет запустили по целям на Украине 24 ноября

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 24 ноября Россия запустила 162 ударных БПЛА по целям на Украине. Сообщается о применении беспилотников «Герань-2» и «Гербера», а также других типов БПЛА.

ВСУ признает попадания 37 ударных БПЛА в 15 районах и падение обломков в одном районе. Больше всего пострадали объекты в Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Утром 24 ноября атаки БПЛА продолжаются: Воздушные силы ВСУ отмечают беспилотники над югом Харьковской и севером Черниговской областей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Харькову, куда попали ВС РФ

Telegram-канал «Хроники Гераней» пишет, что, «безусловно, самым ярким событием этой ночи был удар „Гераней“ по целям в Харькове». Всего за сутки в Харьковской области нанесено не менее пяти ударов авиабомбами с УМПК, один ракетный удар и как минимум 48 ударов БПЛА «Герань».

Источники в Харькове сообщили, что насчитали не менее 15 прилетов, после ударов в нескольких районах города пропал свет. Цели были поражены в Салтовском и Киевском районах Харькова. Глава военной администрации Олег Синегубов сообщил, что после прилетов начались пожары.

«Салтовский и Киевский районы — северная часть города, дорога на Волчанск. Много парковых зон и огороженных охраной пансионатов. По городу летало много скорых, а также работали эвакуационные вертолеты. Также известно, что из этих районов регулярно ведут пуски дальнобойных ракет в направлении Белгорода, и там расположено несколько подразделений, запускающих БПЛА в российскую сторону», — отметил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Хроники Гераней» пишут, что в Харькове ударами «Гераней» поражена подстанция 110/35/6 кВ «Серп и Молот». Мэр города Игорь Терехов подтвердил «серьезные повреждения энергетической отрасли и сети теплоснабжения».

По сообщениям, в Харьковской области удары также были нанесены по целям в Люботине, под Охочим, в Черкасском, Великом Бурлуке, Кирилловке и Печенегах.

Где еще пропал свет после ударов ВС РФ

Еще один удар по энергетике был нанесен в Павлограде (Днепропетровская область). В районе полностью исчезло электричество, сообщают Telegram-каналы, на месте занялся пожар.

Кроме Павлограда, в Днепропетровской области под ударами оказались Шахтерское, Петропавловка и Васильковка.

«„Герани“ ударили по критической инфраструктуре водовода Днепр — Западный Донбасс. Павлоград, Терновка и Шахтерское осталось без водоснабжения», — отмечают «Хроники Гераней».

Также проблемы со светом и водоснабжением в Черниговской области. «Черниговводоканал» призвал население делать запасы воды, подаваться она будет только восемь часов в сутки.

В Славутиче (Киевская область), по предварительным данным, за ночь было четыре удара по объекту энергетики.

Где еще уничтожены цели на Украине в ночь на 24 ноября

Telegram-канал LOSTARMOUR отмечает, что ночью под ударом «Гераней» также оказался город Измаил (Одесская область).

«Россияне в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование. На неэксплуатируемом судне возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано спасателями», — сообщила Одесская военная администрация.

«„Неэксплуатируемом судне“, ага, верим», — комментируют «Хроники Гераней».

Кроме того, серия ударов около полуночи пришлась по объектам ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке, которые находятся на неподконтрольной России территории ДНР.

В Сумской области за сутки нанесено не менее пяти ударов ФАБ с УМПК и как минимум два удара БПЛА «Герань».

