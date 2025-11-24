Стало известно о побеге ВСУ без техники и раненых из центра Константиновки

Вооруженные силы Украины бросили технику и раненых в ходе отступления из центра Константиновки, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, российские солдаты в городе улучшили позиции с юго-востока и с юга.

Есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая, бросает раненых, — отметил он.

Ранее сообщалось, что насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины. Как заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, за последнее время к нему обратились более 50 украинцев по этому поводу.

Также военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. По его словам, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажек в фортификационные сооружения. Российским бойцам предстоит зачищать застройки, где могут прятаться противники, уточнил эксперт.