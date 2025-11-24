День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:57

Стало известно о побеге ВСУ без техники и раненых из центра Константиновки

Пушилин: ВСУ бросили технику и раненых в ходе отступления из Константиновки

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины бросили технику и раненых в ходе отступления из центра Константиновки, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, российские солдаты в городе улучшили позиции с юго-востока и с юга.

Есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая, бросает раненых, — отметил он.

Ранее сообщалось, что насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины. Как заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, за последнее время к нему обратились более 50 украинцев по этому поводу.

Также военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. По его словам, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажек в фортификационные сооружения. Российским бойцам предстоит зачищать застройки, где могут прятаться противники, уточнил эксперт.

Денис Пушилин
ВСУ
раненые
отступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль скоро рухнет? Курсы валют сегодня, 24 ноября: доллар, евро, юань
«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам АК-12 и новых АК-12К
Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку
В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры в одной из стран ЕС
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил пулевое ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.