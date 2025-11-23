Горят заводы в Запорожье, Кривом Роге и Днепре: удары по Украине 23 ноября

Армия России нанесла серию прицельных воздушных ударов по объектам на Украине. Сколько БПЛА и ракет было запущено в ночь на 23 ноября, где были попадания, что известно?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 23 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 23 ноября Россия запустила по целям на Украине 98 ударных беспилотников типа «Герань-2», «Гербера» и других.

ВСУ признают попадания 27 ударных БПЛА в 12 районах.

Украинские военные отмечают, что воздушные атаки на объекты, связанные с ВСУ, не прекратились с наступлением утра. ВКС РФ наносят удары в Сумской области, Запорожье, Харьковской области и атакуют противника на удерживаемой ВСУ территории ДНР.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где начались пожары после ночных ударов по Украине

Спутниковая служба слежения за пожарами FIRMS фиксирует крупные пожары после ночных ударов по целям на Украине.

В Запорожье фиксируются возгорания на территории заводов «Запорожкокс» и «Запорожсталь», в том числе в районе электрической подстанции (ПС) М-1 150/6 кВ, кислородно-компрессорного цеха и ВРУ-60, а также железнодорожных станций Подборочная и Силикатная.

В Каменском (прежнее название - Днепродзержинск), судя по данным со спутников, горит теплоэлектроцентраль на территории завода «Евраз Южкокс», энергоблок конвертерного цеха, подстанция ПС ДЗУ 150/6 кВ, паровоздушная станция (ПВС) и ГРУ 6 кВ и район котлована жидких шлаков на Днепровском металлургическом комбинате (ДМК).

В Кривом Роге горит в районе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и конвертерного цеха № 2 на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог». Кроме того, возгорание зафиксировано в районе электроподстанции КРЗ-17 154/6 кВ.

Также FIRMS фиксирует менее крупное возгорание на заводе «Югцемент» в Николаевской области (бывший Ольшанский цементный завод, крупнейшее предприятие промышленности строительных материалов на юге Украины).

Где еще были удары по Украине 23 ноября, какие цели поражены

Источники в Telegram пишут, что в Днепропетровской области под ударами оказались прежде всего Павлоград и Васильковка.

«Павлоград — многочасовая серия ударов. Основные попадания: по хранилищам ГСМ в районе ж/д депо; по разгрузочной платформе Павлоградской центральной обогатительной фабрики (ЦОФ), которую используют военные для хранения и переброски техники; взрывы в районе Терновки», — сообщили источники координатора подполья Сергея Лебедева.

В Васильковке зафиксирован одиночный прилет и крупномасштабный пожар.

В Одесской области под ударом оказались цели в Белгороде-Днестровском (Аккермане) и Арцизе.

«Арциз — одна из самых интенсивных точек ночи: серия залпов по направлению аэродрома, где ВСУ обучают пилотов на легких самолетах и запускают БПЛА. Подтверждено попадание по подстанции на юго-востоке. Остальное — в процессе уточнения», — отмечает Лебедев.

Telegram-канал «Хроники Гераней» пишет, что в прошлый раз в Арцизе было атаковано ж/д депо. Все новые удары пришлись по одной цели, вспыхнул пожар. Утром, по сообщениям источников с мест, удары продолжились.

В Черниговской области зафиксированы взрывы около Чернигова, в Корюковке и Ичне.

«Корюковка — прилеты по подстанции и по нефтебазе. Окраины Чернигова — удар в направлении бывшего аэродрома, который сейчас используется ВСУ для запуска БПЛА глубоко в Россию», — пишет Лебедев.

В Харьковской области зафиксированы взрывы в районе Балаклеи и Великого Бурлука. Также взрывы слышали в Сумах.

