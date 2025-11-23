Горит Шатурская ГРЭС под Москвой: что известно, был ли удар ВСУ?

Крупный пожар разгорелся на подмосковной ГРЭС после нескольких взрывов. Была ли атака беспилотников ВСУ, насколько серьезные разрушения, где пропал свет?

Что случилось на Шатурской ГРЭС, подробности

Сильный пожар начался на Шатурской государственной районной электростанции (ГРЭС) около 7 утра в воскресенье. Очевидцы сообщили местным СМИ, что перед пожаром слышали несколько взрывов; возникли предположения, что ГРЭС была атакована вражескими БПЛА. В соцсетях распространились видео с заревом над электростанцией.

Информацию об атаке беспилотников подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет», — объявил губернатор.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили о возгорании трансформаторов после взрывов.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение трех трансформаторов на площади 65 кв. м», — сообщили в МЧС.

Telegram-канал Readovka пишет, что после взрывов под завалами на Шатурской ГРЭС могут находиться люди. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Где отключения света после удара по Шатурской ГРЭС

Шатурская ГРЭС работает на природном газе, ее мощность составляет 1500 МВт. Электростанция снабжает соседние населенные пункты в регионе и столицу.

Местные СМИ сообщили, что в городе Шатуре после взрывов частично пропал свет, однако губернатор Воробьев не подтвердил эту информацию.

«Электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные», — объявил губернатор в своем Telegram-канале.

Сколько БПЛА запустили по России в ночь на 23 ноября

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 75 украинских БПЛА в ночь на 23 ноября.

Половина дронов была уничтожена над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым. Также БПЛА сбивали над Брянской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Рязанской областями, Краснодарским краем и Подмосковьем.

Ночью план «Ковер» вводился в аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна).

Утром были сбиты несколько БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

В Рязанской области также вспыхнул пожар после атаки БПЛА. Губернатор Павел Малков сообщил, что обломки сбитого дрона упали на территорию предприятия, возгорание оперативно устранили.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

