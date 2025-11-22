«Я убил 500 русских»: каких героев прославляет Запад, реакция Захаровой

За неимением современных героев коллективный Запад сейчас прославляет всех, кто убивал русских людей, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Что разозлило МИД РФ, кого на Западе пытаются записать в герои?

Что сказали в МИД РФ о героях современного Запада

Британская The Telegraph включила финско-британский кинобоевик «Бессмертный: Кровавая дорога домой» (Sisu 2) в публикации об историческом кино, посвященном Второй мировой войне. В картине «прославленный финский коммандос» борется против «зловещих русских».

Британцы назвали провалившийся в прокате боевик финского режиссера Ялмари Хеландера отсылкой к судьбе финского снайпера Симо Хяюхя.

«Я убил 500 русских», — так звучит заголовок статьи.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова откликнулась на провокационную публикацию.

«Неонацизм шагает по Европе. Увлекшись переписыванием истории, британцы записали „убийцу русских“ в герои Второй мировой войны», — объявила она в своем Telegram-канале.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Она сравнила кровожадный заголовок статьи с проявлениями японского милитаризма, когда в 1937 году японские военные состязались в обезглавливании покоренных китайцев. Так же британская газета смакует красноармейцев, убитых снайпером в ходе Финской войны.

Захарова подчеркнула, что настоящий Хяюхя, финский снайпер по прозвищу Белая смерть, которому приписывают сотни убитых красноармейцев, на самом деле не был ни героем, ни участником Второй мировой войны. Он хотел воевать за нацистскую Германию, однако ему отказали из-за ранения.

«Британцы изо всех сил пытаются вслед за маннергеймовской пропагандой вылепить из Симо Хяюхя мифологизированный образ героя. Как бы то ни было, в войне, в которой Симо Хяюхя воевал против Красной армии, Финляндия потерпела поражение. И это еще одна причина, почему никаким героем Симо Хяюхя не был и быть не мог. Но Финляндия вступила в НАТО, а там реабилитация нацизма и русофобия — основополагающие линии», — объявила Захарова.

Что за антироссийский фильм сняли в Финляндии, при чем тут Симо Хяюхя

Захарова указывает, что The Telegraph предлагает европейцам учить историю по боевику Sisu 2, в котором «история финского снайпера стала основой для очередной русофобской агитки».

Фильм «Бессмертный: Кровавая дорога домой» стал второй частью боевика Sisu («Бессмертный»). Действие происходит в 1946 году. После завершения Второй мировой финский коммандос Аатами Корпи (играет Йорма Томмила) возвращается домой и узнает, что его семью убили советские солдаты. Тогда КГБ выпускает из ГУЛАГа его главного врага Игоря Драганова, который должен убить мстителя во что бы то ни стало.

Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Фото: Федор Левшин/РИА Новости

Финский боевик не отличается реализмом: мститель по прозвищу Кощей Бессмертный (потому что он «солдат, который отказывается умирать») сбивает истребитель с помощью лесовоза, стреляет из двух ППШ «по-македонски» и побеждает советских солдат и агентов КГБ в любых количествах и с особой жестокостью: Захарова отметила возрастное ограничение «старше 18 лет».

В первом фильме, который вышел в 2022 году, главный герой сражался с нацистами-эсэсовцами в ходе Лапландской войны, когда финны развернули оружие против Третьего рейха.

«В западной массовой культуре наблюдается кризис жанра — нет героев, на которых бы хотелось равняться. Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови. Нашли [Симо Хяюхя], кто это действительно делал, его и превращают в „героя“ — локального рэмбо финского разлива», — констатировала Захарова.

Читайте также:

«Искандер» разнес в клочья психбольницу с ВСУ: удары по Украине 22 ноября

Жесткий переговорщик для Зеленского: кто такой Дэн Дрисколл?

«Жертв больше». Новое имя появилось в списке богородского маньяка, детали