22 ноября 2025 в 16:41

Захарова оценила публикации о финском снайпере, убивавшем русских

Захарова: Запад возвеличивает тех, кто убивал русских

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Запад записывает в герои тех, кто убивал русских, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала публикацию британского издания The Telegraph, посвященную финскому снайперу Симо Хяюхя времен советско-финской войны 1939-1940 годов.

Неонацизм шагает по Европе. <…> Очевидно, что в западной массовой культуре наблюдается кризис жанра — нет героев, на которых бы хотелось равняться. Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови. Нашли того, кто это действительно делал, его и превращают в «героя» — локального рэмбо финского розлива, — написала она.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Финляндии зафиксировали 1,8 тыс. преступлений на почве ненависти — на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Большинство инцидентов — 67,6% — было связано с этнической или национальной нетерпимостью. Основными жертвами стали финны — 987 случаев, что составляет 67% от общего числа. Число преступлений против россиян выросло на 18% (46 случаев), что составило 3%.

Россия
Мария Захарова
МИД РФ
Финляндия
