11 ноября 2025 в 20:14

В Финляндии растет ненависть к иностранцам

Yle: в Финляндии число преступлений против иностранцев

Полиция Финляндии Полиция Финляндии Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году в Финляндии зафиксировано 1,8 тыс. преступлений на почве ненависти — на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Yle со ссылкой на данные Полицейского профессионального колледжа в Тампере. Большинство инцидентов — 67,6% — были связаны с этнической или национальной нетерпимостью.

Основными жертвами стали финны — 987 случаев, что составляет 67% от общего числа. Число преступлений против россиян выросло на 18% (46 случаев), что составило 3%. Против эстонцев, напротив, снизилось на 8% (46 случаев). Также среди пострадавших — граждане Сирии и Ирака (по 3% на каждую из этих групп).

Ранее стало известно, что в Финляндии работают не менее 20 врачей, лишенных лицензий в других странах из-за преступлений или халатности. Данные о таких специалистах по-прежнему содержатся в финском регистре и дают им право заниматься медицинской практикой в стране.

До этого сообщалось, что в Финляндии увеличилось число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, на фоне сокращения поддержки от магазинов и оптовых поставщиков. Как отмечают благотворительные организации, объемов помощи хватает лишь на несколько сотен человек из тысяч обращающихся. Размер месячного пособия варьируется от €222 (20,7 тыс. рублей) до €348 (32,4 тыс. рублей).

