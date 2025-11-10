Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей

Yle: в Финляндии иностранные врачи с отозванными лицензиями продолжают практику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Финляндии работают не менее 20 врачей, лишенных лицензий в других странах из-за преступлений или халатности, сообщает телерадиокомпания Yle. Данные о таких специалистах по-прежнему содержатся в финском регистре и дают им право заниматься медицинской практикой в стране.

Расследование показало, что законодательство Финляндии не позволяет финскому органу надзора за социальным обеспечением Valvira вмешиваться в работу врачей. Это возможно, только если их деятельность не представляет угрозы безопасности пациентов.

Всего в стране насчитывается около 32 тысяч действующих врачей. С 2010 года Valvira отозвала более 200 лицензий. Основные причины лишения права на практику — злоупотребление психоактивными веществами, недостаток профессиональных навыков и ненадлежащее поведение.

Ранее сообщалось, что в Финляндии увеличилось число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, на фоне сокращения поддержки от магазинов и оптовых поставщиков. Как отмечают благотворительные организации, объемов помощи хватает лишь на несколько сотен человек из тысяч обращающихся. Размер месячного пособия варьируется от €222 (20,7 тысяч рублей) до €348 (32,4 тысяч рублей).

