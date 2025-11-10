В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей Yle: в Финляндии иностранные врачи с отозванными лицензиями продолжают практику

В Финляндии работают не менее 20 врачей, лишенных лицензий в других странах из-за преступлений или халатности, сообщает телерадиокомпания Yle. Данные о таких специалистах по-прежнему содержатся в финском регистре и дают им право заниматься медицинской практикой в стране.

Расследование показало, что законодательство Финляндии не позволяет финскому органу надзора за социальным обеспечением Valvira вмешиваться в работу врачей. Это возможно, только если их деятельность не представляет угрозы безопасности пациентов.

Всего в стране насчитывается около 32 тысяч действующих врачей. С 2010 года Valvira отозвала более 200 лицензий. Основные причины лишения права на практику — злоупотребление психоактивными веществами, недостаток профессиональных навыков и ненадлежащее поведение.

