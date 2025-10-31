Финляндия оказалась на грани голодного кризиса

В Финляндии увеличивается количество людей, нуждающихся в продовольственной помощи, сообщает Yle. Благотворительные организации отмечают, что ситуация продолжает ухудшаться: поддержка со стороны магазинов сокращается, а число нуждающихся растет.

Бывает, слышишь, как пенсионеры говорят, что до следующей пенсии две недели, а на счету €20, и в аптеку тоже надо. Им довольно тяжело, — рассказала Синикка Бакман из центра продовольственной помощи района Мюллюпуро в Хельсинки.

Так, в пункте раздачи в Мюллюпуро, куда еженедельно приходят около 1400 человек, мясных продуктов обычно хватает лишь на несколько сотен. Раньше крупнейшими донорами были магазины и оптовые поставщики, однако они стали тщательнее планировать заказы и продавать товары с истекающим сроком годности самостоятельно, что резко сократило объемы помощи.

В 2024 году размер пособия для нуждающихся в Финляндии варьировался от €222 (20,7 тыс. рублей) до €348 (32,4 тыс. рублей) евро в месяц. Однако в тех выплатах, которые учитывали питание, суммы могли начинаться с €66 (6,1 тыс. рублей) и доходить до €102 (9,5 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что власти региона Центральная Финляндия закроют четыре больничных стационара, четыре роддома, семь центров соцпомощи, шесть стоматологических клиник и пять домов престарелых. Причиной стала сложная финансовая ситуация.