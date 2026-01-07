Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 12:05

Забудьте про пустой холодильник! Готовлю копеечный суп из банки кильки и трех овощей. Настоящая антикризисная классика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот суп — ода практичности и вкусу. Он доказывает, что для хорошего обеда не нужны дорогие продукты. Банка кильки в томате дает и рыбу, и готовую томатную основу, а обжарка овощей добавляет глубину и сладость. За полчаса у вас на столе — горячий, наваристый суп.

Картофель (3 шт.), морковь (1 шт.) и лук (2 шт.) чищу. Картошку режу средними кубиками, морковь и лук — мельче. Чеснок (3 зубчика) мелко рублю. В кастрюле с толстым дном разогреваю растительное масло (4 ст. л.). Обжариваю лук и морковь 5 минут до мягкости. Добавляю чеснок, перемешиваю. Следом засыпаю нарезанный картофель. Заливаю все 2 литрами холодной воды. Довожу до кипения на сильном огне, затем убавляю его и варю 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. Открываю банку кильки в томатном соусе (400 г). Аккуратно выкладываю кильку вместе с соусом в кастрюлю с супом. Аккуратно перемешиваю, стараясь не поломать рыбу. Довожу суп до кипения и сразу выключаю огонь. Пробую на соль (килька уже соленая, возможно, соль не понадобится). Добавляю в кастрюлю мелко рубленную зелень укропа и петрушки. Накрываю крышкой и даю настояться 10-15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Утиная печень, сливки и клюква! Готовлю паштет с желе — праздничная закуска, которая выглядит как в ресторане
Общество
Утиная печень, сливки и клюква! Готовлю паштет с желе — праздничная закуска, которая выглядит как в ресторане
Забудьте про сухую шаурму! Готовлю чимичангу — хрустящий рулет, внутри которого сочная говядина и расплавленный сыр
Общество
Забудьте про сухую шаурму! Готовлю чимичангу — хрустящий рулет, внутри которого сочная говядина и расплавленный сыр
Курица, картошка и баночка рагу: дачный суп выручает даже зимой — простой и вкусный
Общество
Курица, картошка и баночка рагу: дачный суп выручает даже зимой — простой и вкусный
Завтрак из Венесуэлы: необычный утренний суп с курицей и сыром. Пробуждает лучше кофе!
Общество
Завтрак из Венесуэлы: необычный утренний суп с курицей и сыром. Пробуждает лучше кофе!
Салат-ожерелье «Афродита» с креветками и ананасом — богатый вкус и роскошный вид без лишних хлопот
Общество
Салат-ожерелье «Афродита» с креветками и ананасом — богатый вкус и роскошный вид без лишних хлопот
еда
супы
рецепты
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России составили топ-10 самых удачливых регионов в 2025 году
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.