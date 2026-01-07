Забудьте про пустой холодильник! Готовлю копеечный суп из банки кильки и трех овощей. Настоящая антикризисная классика

Этот суп — ода практичности и вкусу. Он доказывает, что для хорошего обеда не нужны дорогие продукты. Банка кильки в томате дает и рыбу, и готовую томатную основу, а обжарка овощей добавляет глубину и сладость. За полчаса у вас на столе — горячий, наваристый суп.

Картофель (3 шт.), морковь (1 шт.) и лук (2 шт.) чищу. Картошку режу средними кубиками, морковь и лук — мельче. Чеснок (3 зубчика) мелко рублю. В кастрюле с толстым дном разогреваю растительное масло (4 ст. л.). Обжариваю лук и морковь 5 минут до мягкости. Добавляю чеснок, перемешиваю. Следом засыпаю нарезанный картофель. Заливаю все 2 литрами холодной воды. Довожу до кипения на сильном огне, затем убавляю его и варю 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. Открываю банку кильки в томатном соусе (400 г). Аккуратно выкладываю кильку вместе с соусом в кастрюлю с супом. Аккуратно перемешиваю, стараясь не поломать рыбу. Довожу суп до кипения и сразу выключаю огонь. Пробую на соль (килька уже соленая, возможно, соль не понадобится). Добавляю в кастрюлю мелко рубленную зелень укропа и петрушки. Накрываю крышкой и даю настояться 10-15 минут перед подачей.

