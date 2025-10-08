В Финляндии закрывают роддома и приюты для стариков

Yle: Финляндия закрывает стационары, роддома и стоматологии из-за кризиса

Власти региона Центральная Финляндия закроют четыре больничных стационара, четыре роддома, семь центров соцпомощи, шесть стоматологических клиник и пять домов престарелых, пишет Yle. Причиной стала сложная финансовая ситуация. Всего в следующем году регион планируется сэкономить €58 млн (5,5 млрд рублей).

Эти меры приведут к сокращению около 400 рабочих мест в ближайшие годы. В некоторых медицинских и социальных учреждениях также сократят перечень услуг. Вместо этого медицинская помощь в отдаленных районах будет оказываться мобильными службами.

Ранее шеф-повар и ресторатор Анри Ален рассказал, что ресторанная индустрия Финляндии переживает глубокий кризис. По словам бизнесмена, начавшиеся в пандемию сложности усугубились после 2022 года, и финансовый кризис 2008 года теперь «кажется детской игрой».

До этого стало известно, что Хельсинки хотят ввести пошлины на все товары, поставляемые в Финляндию из России. Такие слова прозвучали после переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским.