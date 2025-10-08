Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 октября 2025 в 14:26

Финский ресторанный бизнес оказался на грани вымирания

Финский шеф-повар Ален призвал власти страны спасти рестораны от кризиса

Фото: Cindy Miller Hopkins/Global Look Press

Ресторанная индустрия Финляндии переживает глубокий кризис, заявил газете Helsingin Sanomat шеф-повар и ресторатор Анри Ален. По словам бизнесмена, начавшиеся в пандемию сложности усугубились после 2022 года и финансовый кризис 2008 года теперь «кажется детской игрой».

Ален сообщил, что с началом украинского кризиса начался и рост цен на сырье. Финны стали реже посещать заведения общепита. Если раньше рестораны принимали потоки клиентов со среды по субботу, то теперь могут рассчитывать на продажи лишь два дня в неделю — с пятницы по субботу, утверждает повар.

Заведения также больше не могут рассчитывать на туристов, их стало гораздо меньше, особенно на востоке страны. Ресторатор призвал политиков принять меры для спасения отрасли: снизить налоги на еду и алкоголь для заведений общепита, а также уменьшить порог вхождения в этот бизнес для молодых предпринимателей.

Ранее владельцы целлюлозного завода UPM Kaukas в Лаппеэнранте были вынуждены продлить простой линий без работы еще на две недели. Предприятие не может работать без поставок древесины, но власти Финляндии отказались от импорта сырья из России.

рестораны
Финляндия
бизнес
туристы
