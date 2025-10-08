Финский ресторанный бизнес оказался на грани вымирания

Ресторанная индустрия Финляндии переживает глубокий кризис, заявил газете Helsingin Sanomat шеф-повар и ресторатор Анри Ален. По словам бизнесмена, начавшиеся в пандемию сложности усугубились после 2022 года и финансовый кризис 2008 года теперь «кажется детской игрой».

Ален сообщил, что с началом украинского кризиса начался и рост цен на сырье. Финны стали реже посещать заведения общепита. Если раньше рестораны принимали потоки клиентов со среды по субботу, то теперь могут рассчитывать на продажи лишь два дня в неделю — с пятницы по субботу, утверждает повар.

Заведения также больше не могут рассчитывать на туристов, их стало гораздо меньше, особенно на востоке страны. Ресторатор призвал политиков принять меры для спасения отрасли: снизить налоги на еду и алкоголь для заведений общепита, а также уменьшить порог вхождения в этот бизнес для молодых предпринимателей.

Ранее владельцы целлюлозного завода UPM Kaukas в Лаппеэнранте были вынуждены продлить простой линий без работы еще на две недели. Предприятие не может работать без поставок древесины, но власти Финляндии отказались от импорта сырья из России.